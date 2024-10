Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Publicado 25/10/2024 00:00

Minha avó está morando com minha irmã em outra cidade, e ela é responsável por cuidar dela e gerenciar suas finanças. Porém, minha irmã nunca traz minha avó para me visitar e, quando fui visitá-las, descobri que elas estavam viajando sem me avisar. Além disso, quando ligo, minha avó fala comigo rapidamente e desliga logo em seguida. Como posso me certificar de que ela está bem e me envolver mais em sua vida?

Lizandra Silva, Niterói.



A relação entre famílias pode ser complexa, especialmente quando se trata de cuidar de um idoso. Para entender melhor essa situação, conversamos com a psicóloga clínica, jurídica e perita do TJ/RJ em varas de Família, Andreia Calçada. Segundo ela, o primeiro passo é expor suas preocupações para a irmã e tentar estabelecer regras de convivência. "Pode estar acontecendo o que classificamos como ‘alienação parental inversa’, um fenômeno crescente e ainda sem proteção legal que afeta os idosos", alerta.

Na maioria das vezes em que ocorre um caso de alienação parental de idoso, os familiares são os principais responsáveis. Segundo Andreia, o motivo mais frequente está relacionado a questões financeiras, como quando um filho afasta o idoso do convívio dos demais familiares e passa a controlar seus rendimentos. “Esse tipo de alienação parental é extremamente grave. A família precisa estar atenta para reconhecer e perceber o que está acontecendo para que possa intervir e evitar denúncias ou processos, que são sempre complicados”, finaliza.

Para se envolver mais na vida da sua avó e garantir que ela esteja bem, converse com sua irmã sobre suas preocupações e a importância da comunicação. Proponha visitas mais frequentes e mantenha contato regular. Se a situação não melhorar, considere buscar orientação de profissionais que possam ajudar, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br.