Investi boa parte do meu dinheiro em títulos de renda fixa nos últimos anos, aproveitando as altas taxas de juros. Agora, com as recentes quedas da taxa Selic, estou preocupado com a desvalorização desses investimentos. Como essa mudança pode impactar meus rendimentos e quais estratégias posso adotar para minimizar perdas em um cenário de queda nas taxas?

Afonso Chaves, Catete.



Segundo Emerson Doblas, assessor de investimentos e diretor da Febracis/RJ, quando a Selic estava alta, investir em títulos de renda fixa, especialmente os atrelados à taxa de juros, foi uma estratégia vantajosa. “Com a queda da Selic, os títulos pós-fixados (Tesouro Selic e CDBs atrelados ao CDI) terão menor rentabilidade, enquanto os prefixados continuam com a taxa contratada, sem impacto imediato. Nesse cenário, é crucial revisar a carteira de investimentos e buscar alternativas”, explica o especialista.

Para Doblas, a renda variável se torna mais atraente, pois a queda dos juros reduz o custo do crédito, favorecendo o crescimento das empresas, especialmente nos setores de consumo e infraestrutura. “Investidores migram para ações e fundos imobiliários (FIIs) em busca de retornos maiores. Para minimizar riscos, é importante diversificar os ativos, respeitando o perfil do investidor. Os mais conservadores podem considerar fundos de dividendos, enquanto os mais arrojados podem explorar ações de crescimento e mercados internacionais”, finaliza.

É essencial avaliar com cuidado seu perfil de investidor e buscar orientação especializada. Rebalancear sua carteira, diversificando em alternativas que combinam renda fixa e variável, pode ser uma boa estratégia para proteger seus rendimentos sem assumir riscos excessivos, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.