Publicado 27/10/2024 00:00

Muitos beneficiários entram na Justiça para que o INSS pague algum valor devido a erros de cálculo, ou devido a demora na concessão de benefícios. Quando sai a decisão judicial, os beneficiários recebem os valores em lotes. Agora, a Justiça liberou um lote de mais de R$2 bilhões para pagamento de atrasados de aposentadorias , pensões, auxílios-doença e outros benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os depósitos dependem do cronograma de cada Tribunal Regional Federal (TRF). Ao decorrer do texto, você consegue consultar qual TRF correspondente a sua região.

É preciso esclarecer que os valores pagos agora são equivalentes às Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que correspondem aos processos que não ultrapassam 60 salários-mínimos, ou R$84.720 no ano de 2024.

Apenas os beneficiários com processo finalizado podem receber o lote mensal de RPV. Em outubro, recebem aqueles que, além de processos de até 60 salários-mínimos, tiveram a ordem de pagamento emitida até o mês de setembro.

A consulta deve ser feita no site de cada TRF, com os dados do beneficiário e do processo. O prazo para depósito em conta é de até dois meses após a decisão judicial. Em seguida, você pode consultar qual o TRF da sua região: