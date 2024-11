Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia CalçadaDIVULGAÇÃO

Publicado 11/11/2024 00:00

Acabei de me separar e estou preocupada com o bem-estar dos meus filhos. A guarda compartilhada seria a melhor solução para eles?

Ana Maria, Teresópolis.

Após o divórcio, é essencial que os pais priorizem o bem-estar dos filhos em todas as decisões e interações familiares. Isso inclui compartilhar a guarda de forma colaborativa, manter um diálogo aberto sobre questões relevantes como educação e saúde, e buscar resolver conflitos de maneira construtiva. “Apesar de muitas vezes ser difícil chegar a um consenso, é preciso aprender a escutar o outro e expressar de forma adequada aquilo que cada um acha importante para os filhos.

O envolvimento ativo dos genitores na vida dos filhos fortalece os laços familiares e proporciona estabilidade emocional, mesmo diante dos desafios que possam surgir”, destaca Andreia Soares Calçada, psicóloga clínica e jurídica. Além disso, é crucial ouvir as necessidades e preocupações das crianças, adaptando as regras conforme elas crescem e entram na adolescência. Esse esforço conjunto cria um ambiente familiar equilibrado e amoroso, promovendo o desenvolvimento saudável dos filhos.

Buscar apoio profissional, como terapeutas familiares, pode facilitar a comunicação entre os pais e garantir que as decisões tomadas estejam sempre voltadas para o bem-estar emocional e psicológico dos filhos, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.