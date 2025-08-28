Mariângela Albuquerque - Divulgação

Mariângela Albuquerque

Publicado 28/08/2025

Me aposentei por invalidez há oito anos por causa de uma doença na coluna. Agora, fui diagnosticada com uma condição neurológica ainda mais grave, que exige cuidados constantes. Tenho direito a alguma revisão no valor da minha aposentadoria por conta desse agravamento? Como posso pedir isso ao INSS?

Segundo Mariângela Albuquerque, especialista em Direito Previdenciário, no caso de agravamento da doença e a dependência de terceiros, e se você recebe aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) é possível requerer o acréscimo de 25% no valor do benefício. “Esse direito está previsto no artigo 45 da Lei 8.213/91 e é válido mesmo que o segurado já esteja aposentado há vários anos, como no seu caso. Portanto, havendo a necessidade de ajuda de terceiros para as necessidades básicas, você pode solicitar esse adicional diretamente ao INSS”, explica.

Mariangela destaca que para fazer o pedido é preciso entrar em contato pelo 135 e fazer o requerimento de adicional de 25% por necessidade de assistência permanente. Não se esqueça de anexar os laudos médicos, relatórios atualizados e documentos que comprovem a dependência.

“Após a concessão, o adicional será incorporado ao valor da aposentadoria que inclusive pode ultrapassar o teto do INSS. Se o INSS negar o pedido, o segurado pode recorrer à Justiça, onde é comum a realização de perícia médica para confirmar a necessidade de cuidados contínuos”, finaliza.

As decisões judiciais, em grande parte dos casos, têm garantido esse direito, mesmo que o valor final da aposentadoria ultrapasse o teto do INSS