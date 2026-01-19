Jeanne Vargas - DIVULGAÇÃO

Publicado 19/01/2026 00:00

Recebi auxílio-doença por decisão judicial e, ao cessar o benefício, o INSS negou aposentadoria por incapacidade alegando ausência de carência. Posso aproveitar o período em gozo do benefício para cumprir carência?

João Francisco, Niterói.



Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, o período recebido de auxílio-doença pode ser contado como carência, desde que respeitadas algumas regras. “Se o benefício foi acidentário, esse tempo conta automaticamente para carência e tempo de contribuição. Se foi auxílio-doença comum, só pode ser aproveitado se estiver intercalado entre contribuições ao INSS”, pontua.



Jeanne ressalta que o INSS não pode negar a aposentadoria por incapacidade apenas por esse motivo, se o trabalhador já estava recebendo auxílio-doença antes da cessação. “É importante analisar com o profissional que acompanha seu caso se é possível resolver no mesmo processo judicial ou se será necessário novo pedido”, finaliza.

