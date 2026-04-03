Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 03/04/2026 00:00

Minha filha de 3 anos disse que a namorada do pai a maltrata, mas ele afirma que isso não acontece e que é apenas ciúme. Como saber se isso é verdade?

Ana Luíza, Petrópolis.

Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, é importante acolher o relato da criança sem invalidar o que ela diz, mas também sem tirar conclusões precipitadas.

A especialista explica que crianças pequenas conseguem expressar desconforto, embora ainda possam confundir emoções e fatos. Por isso, a orientação é conversar com calma, de forma aberta, e observar se os relatos se repetem com consistência ao longo do tempo.

Andreia ressalta que é preciso ficar atenta a sinais como medo, resistência em ir para a casa do pai, alterações no sono ou mudanças de comportamento. Embora o ciúme possa existir, ela destaca que esse sentimento, em geral, não costuma provocar sofrimento persistente.

Diante da dúvida, a psicóloga recomenda buscar uma escuta profissional com um psicólogo infantil, que poderá ajudar a compreender melhor o que a criança está vivenciando.

Em situações delicadas como essa, o mais importante não é apressar um julgamento, mas garantir que a criança seja ouvida, observada e protegida com responsabilidade, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.