Jeanne Vargas - DIVULGAÇÃO

Jeanne Vargas DIVULGAÇÃO

Publicado 30/03/2026 00:00

Trabalhei com carteira assinada de 2010 a 2020 e, no mesmo período, também contribuí para o INSS como autônomo. Sempre fiz duas contribuições. O INSS soma esses valores para aumentar minha aposentadoria ou considera apenas uma delas?



Rogério Alves Monteiro, Vila Isabel.



Segundo a advogada Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, quando o trabalhador tem vínculo formal e, ao mesmo tempo, fiz contribuições como autônomo, o INSS não contabiliza dois períodos distintos de contribuição, já que os meses coincidentes contam apenas uma vez.

“No entanto, os valores pagos podem ser somados, desde que respeitado o teto do INSS, que em 2026 é de R$ 8.475,55. Isso significa que as contribuições como empregado e como autônomo no mesmo mês podem elevar o salário de contribuição e, consequentemente, o valor da aposentadoria. Por isso, esse tipo de contribuição simultânea pode ser vantajoso para melhorar o benefício”, explica a especialista.

A orientação, nesse caso, é conferir o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e buscar análise especializada antes de pedir a aposentadoria, para evitar perdas no cálculo do benefício, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.