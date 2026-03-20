Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 20/03/2026 00:00

Tenho um filho com autismo que vai fazer cinco anos este ano e quero matricular ele na escola. Como uma amiga teve uma experiência ruim com o filho autista em uma escola aqui perto de casa, gostaria de saber que tipo de colégio seria melhor para a adaptação do meu filho.

Maitê Guimarães, Botafogo.



Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, crianças neurodivergentes — como aquelas com autismo, TDAH ou dislexia — podem enfrentar dificuldades de inclusão quando a escola não está preparada para acolhê-las adequadamente nas atividades do dia a dia. Por isso, é fundamental escolher uma instituição que conte com profissionais capacitados e uma estrutura adequada, especialmente nos casos em que o aluno também apresenta questões de mobilidade.

A especialista destaca que a inclusão precisa ser construída em parceria entre escola e família, para que as necessidades do estudante sejam compreendidas e respeitadas. Outro ponto importante é que a instituição também trabalhe com os demais alunos a importância de conviver com as diferenças e respeitar essas características.

Ao matricular um filho neurodivergente, os pais devem observar com atenção como a escola lida com a inclusão. Vale verificar se a instituição tem experiência anterior com alunos nessa condição, se demonstra abertura para adaptar práticas pedagógicas e se dispõe de estrutura adequada quando necessário. Investigar esses pontos pode fazer diferença para garantir uma adaptação mais tranquila e um ambiente realmente acolhedor.

Também é importante que os responsáveis conversem previamente com a equipe pedagógica e conheçam a rotina da escola. Esse contato inicial pode ajudar a avaliar se o ambiente está preparado para oferecer não apenas ensino, mas também acolhimento e desenvolvimento para a criança,, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.