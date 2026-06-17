Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 17/06/2026 00:00

Meu filho de 7 anos está muito agressivo. Ele fica em casa sozinho à tarde com a empregada e temo que esteja muito tempo no celular. À noite tenho proibido o uso. Como posso fazer?

Romana Esteves, Barra da Tijuca.

Segundo a psicóloga clínica e jurídica Andreia Calçada, a agressividade na infância nem sempre está relacionada à desobediência ou falta de educação. Muitas vezes, ela é uma forma de a criança expressar cansaço emocional, excesso de estímulos, dificuldade para lidar com frustrações ou até mesmo a necessidade de mais atenção e limites organizados.

A especialista explica que o uso excessivo de celular pode influenciar diretamente esse comportamento, especialmente em crianças de 7 anos. Isso porque o contato prolongado com as telas tende a aumentar a irritabilidade, reduzir a tolerância às frustrações e dificultar o controle das emoções.

Quando o aparelho é retirado apenas à noite e de forma repentina, é comum que a criança reaja com mais raiva, resistência e comportamentos opositores. Por isso, a orientação é estabelecer uma rotina gradual e previsível, com horários definidos para o uso das telas ao longo do dia, alternando com brincadeiras, atividades físicas, leitura e momentos de convivência familiar.

Mais do que simplesmente proibir o acesso ao celular, é importante oferecer alternativas que fortaleçam os vínculos afetivos, a atenção dos responsáveis e a organização da rotina. Andreia Calçada também destaca que aplicativos de controle parental podem ser aliados importantes nesse processo.

Caso a agressividade venha acompanhada de dificuldades escolares, isolamento social ou mudanças intensas de humor, a recomendação é buscar a avaliação de um psicólogo infantil para compreender o que esse comportamento está tentando comunicar emocionalmente.

Especialistas alertam que o desenvolvimento emocional saudável depende não apenas da limitação do tempo de tela, mas também da qualidade das relações familiares. Conversas, brincadeiras e momentos compartilhados continuam sendo ferramentas fundamentais para ajudar a criança a reconhecer e administrar suas emoções de forma mais equilibrada, destaca o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.