Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 24/06/2026 00:00

Meu filho de 7 anos está muito agressivo. Ele fica em casa sozinho à tarde com a empregada e temo que esteja passando tempo demais no celular. À noite, tenho proibido o uso. Como posso agir?

Maria Clara, Catete.

A psicóloga clínica e jurídica Andreia Calçada destaca que, na infância, a agressividade pode ser uma forma de a criança expressar cansaço emocional, excesso de estímulos, dificuldade para lidar com frustrações ou necessidade de atenção e limites mais organizados.

Segundo a especialista, o uso excessivo do celular também pode influenciar o comportamento, especialmente em crianças de 7 anos, já que tende a aumentar a irritabilidade, reduzir a tolerância à frustração e dificultar o controle emocional. Quando a retirada do aparelho ocorre apenas à noite e de forma brusca, é comum que a criança reaja com mais raiva e oposição.

O ideal é estabelecer uma rotina gradual e previsível, com horários claros para o uso das telas ao longo do dia, intercalados com brincadeiras, atividades físicas, leitura e momentos de interação com os adultos. Mais do que simplesmente proibir, é importante oferecer alternativas de convivência, atenção e organização da rotina.

Andreia Calçada ressalta ainda que, caso a agressividade aumente ou venha acompanhada de dificuldades escolares, isolamento social ou mudanças intensas de humor, uma avaliação com um psicólogo infantil pode ajudar a compreender o que esse comportamento está comunicando emocionalmente.

A especialista também recomenda o uso de aplicativos de controle parental para monitorar e limitar o tempo de tela. Além disso, reforça que a presença e a atenção dos responsáveis, sempre que possível, continuam sendo fatores fundamentais para o desenvolvimento emocional saudável da criança.

Mudanças de comportamento raramente têm uma única causa. Por isso, observar a rotina da criança, a qualidade das relações familiares e o tempo de exposição às telas pode ser o primeiro passo para identificar o problema e buscar soluções mais eficazes, lembra o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.