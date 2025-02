Pedro Folly afirma que o objetivo é avançar ainda mais na saúde pública, até o final da gestão - Foto Divulgação

Pedro Folly afirma que o objetivo é avançar ainda mais na saúde pública, até o final da gestão Foto Divulgação

Publicado 06/02/2025 16:48 | Atualizado 06/02/2025 16:49

Conceição de Macabu – Garantir saúde pública de qualidade e ao alcance de todos é uma das propostas priorizadas pelo prefeito de Conceição de Macabu (RJ), Valmir Lessa. Para tanto, o secretário de Saúde, Pedro Folly, tem interagido com a população buscando opiniões sobre pontos que precisam melhorar.

Servidores do setor também são ouvidos. Nesta semana Folly visitou Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e vários outros postos, identificando dificuldades e soluções para avanços na área. O objetivo é elaborar um relatório detalhado e encaminhar ao prefeito, apontando as principais necessidades estruturais, de materiais e de recursos humanos.

“A iniciativa busca promover melhorias contínuas no atendimento à população”, resume o secretário pontuando que, atualmente, a rede municipal de Saúde conta com oito Estratégias de Saúde da Família (ESF) e três unidades de apoio, garantindo 100% de cobertura da população.

Além das UBSs, Folly ressalta que as visitas seguirão em outros equipamentos essenciais, “como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Hospital Ana Moreira, reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos macabuenses”

PREVINE BRASIL - "Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso a um atendimento de qualidade”, enfatiza o secretário realçando: “Estamos ouvindo as demandas dos profissionais e dos usuários para que possamos atuar de forma assertiva e promover melhorias significativas na rede de saúde".



No ranking do Previne Brasil (Programa do Ministério a Saúde) de 2024, referente a 2023, Macabu alcançou a terceira posição entre os municípios da região norte, em Atenção Básica de Saúde. Foram considerados número de pessoas acompanhadas nos serviços; melhoria das condições de saúde da população; e adesão a programas estratégicos.

Na avaliação de Folly, o resultado foi conseqüência do esforço conjunto de toda rede: “Esse é um resultado de trabalho coletivo, que começa desde o agente comunitário saúde, perpassando a equipes de enfermagem e aos médicos. Desde 2021 quando assumimos a gestão, temos um compromisso de melhorias e avanços na Atenção Básica”.