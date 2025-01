Filipe Félix cumpre promessa feita desde 2016, quando se candidatou pela primeira vez - Foto Divulgação

Conceição de Macabu – Cerca de 20 dias depois de o novo presidente da Câmara Municipal de Conceição de Macabu (RJ), Marco Antonio (Toninho da Saúde) dar entrevista e postar vídeo apontando destruição na sede do Legislativo e falta de recursos para reestruturar, a Casa aprova ajuda de custo de R$ 1 mil para cada vereador.

Enquanto isso um deles - Filipe Félix (27 anos de idade) que estreou como parlamentar no início deste ano - cumpriu promessa feita desde sua primeira candidatura, em 2016, e doou integralmente o valor do seu primeiro salário a instituições filantrópicas; uma delas a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais (Apae).

As transferências bancárias foram realizadas nesta quinta-feira (23): “São instituições da cidade que passam por grandes problemas financeiros e prestam um lindo serviço social à população", pontua o vereador, que também votou favorável ao projeto de ajuda de custo.

A aprovação aconteceu na manhã dessa quarta-feira (22), em sessão extraordinária. O projeto estende o benefício do auxílio-alimentação, já concedido aos servidores do Legislativo, também aos parlamentares. O valor (R$ 1 mil mensais) será depositado junto à folha de pagamento.

Diferente do que vinha ocorrendo, não houve transmissão ao vivo da sessão. O presidente e sua assessoria foram contactados para detalhar melhor a iniciativa; mas, não retornaram às ligações. No entanto, o projeto diz que houve necessidade de garantir uma igualdade no tratamento dos agentes públicos do Poder Legislativo.

O texto aponta que “os vereadores exercem funções que exigem dedicação e tempo integral à realização das atividades legislativas e políticas, incluindo o atendimento à população, participação em reuniões, comissões e outros compromissos que frequentemente demandam deslocamento e custos com alimentação.”