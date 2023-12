Municípios integrantes do consórcio são beneficiados com auxílio de máquinas agrícolas - Foto Divulgação

Municípios integrantes do consórcio são beneficiados com auxílio de máquinas agrícolas Foto Divulgação

Publicado 28/12/2023 19:47

Conceição de Macabu – O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) acaba de dar mais um passo importante no empenho pelo desenvolvimento regional, ao reforçar os setores agrícolas de Conceição de Macabu e São Fidelis com máquinas agrícolas.

O coordenador do Agro no Cidennf, Edson Faes, explica que a iniciativa visa auxiliar nas ações emergenciais diante de volumes de chuva de fim de ano. A Conceição foram disponibilizadas patrol e retroescavadeira; enquanto para São Fidelis estão disponíveis motoniveladora, retroescavadeira e caminhão basculante.

Os equipamentos fazem parte da Patrulha Agro Cidennf; Edson Faes os considera fundamentais para o fortalecimento das atividades agrícolas e de infraestrutura na região, “especialmente neste período de transição entre o fim e o início do ano, importantes no auxílio em situações emergenciais”.

O coordenador justifica que, diante de volumes expressivos de chuva neste fim de ano, a ação do Consórcio visa prevenir danos, proporcionando suporte adequado: “Estamos atentos às necessidades dos municípios consorciados; as máquinas fornecidas pelo Cidennf oferecem suporte crucial para atividades agrícolas e pecuárias, contribuindo para a segurança da população da área rural”.

A entrega das máquinas aconteceu na última semana. O secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana, analisa que foi uma resposta a demandas específicas de alguns municípios consorciados: “O processo teve início em Italva e será estendido para Porciúncula, evidenciando o compromisso contínuo do Consórcio em atender às necessidades da região”.

Viana considera a iniciativa uma demonstração concreta do propósito do Cidennf na promoção do desenvolvimento regional: “O consórcio continua a desempenhar um papel importante na construção de um futuro próspero para o Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro”, realça o secretário.