KVSH acumula no Spotify mais de 600 milhões de execuções musicais mais de 60 milhões no Youtube - Divulgação

Publicado 24/05/2024 14:21 | Atualizado 24/05/2024 14:21

A Prefeitura de Cordeiro confirmou a presença de KVSH (lê-se Kush) na Expo Cordeiro 2024. KVSH é um produtor musical e DJ de música eletrônica brasileiro. Ele ganhou projeção musical com a música “Potter” com samples do filme Harry Potter, alcançando o 1º lugar de músicas mais virais no Spotify em 2016. Depois, lançou músicas virais como “Sede Pra Te Ver” (2017) e “Cante Por Nós” (2018).



KVSH viralizou com remixes inusitados, misturando a eletrônica com os mais diversos ritmos, desde funk à MPB, como “Sorri, Sou Rei” e “Várias Queixas”. Ele acumula no Spotify mais de 600 milhões de execuções e mais de 60 milhões no Youtube. Na plataforma musical ele chegou a sexta posição de artista mais ouvido no Brasil.Em 2020, fundou a sua gravadora Lemon Drops. Ele também foi eleito pela Forbes como “Under 30”, categoria de pessoas que são destaques em sua profissão abaixo dos 30 anos.



O DJ já se apresentou em festivais nacionais, como XXXperience, Só Track Boa, Rock in Rio e Lollapalooza. KVSH também já realizou turnê por países da Europa, em países como Portugal, Irlanda e Inglaterra. Entre os hits de KVSH, estão “Sicko Drop”, “Be Someone” e “Pandora”.

A Expo Cordeiro 2024 acontece de 13 a 21 de julho, no Parque de Exposições Raul Veiga.