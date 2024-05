Vistoria Técnica acontece a partir desta terça-feira, 14 de maio - ITERJ

Vistoria Técnica acontece a partir desta terça-feira, 14 de maioITERJ

Publicado 13/05/2024 17:50

A partir de terça-feira (14), a equipe do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ fará visitas aos imóveis já cadastrados visando a Regularização Fundiária. O objetivo é a confirmação e/ou alteração dos dados cadastrais visando a concessão da titulação dos imóveis.

O instituto também fará novas cadastros de imóveis que eventualmente não tenham sido incluídos no levantamento anterior.



A Prefeitura de Cordeiro pede que todas as famílias recebam e confirmem seus dados junto à equipe do ITERJ.