Publicado 02/05/2024 15:58 | Atualizado 02/05/2024 16:01

A 6ª Festa do Produtor Rural de Cordeiro acontece no próximo sábado (4), no Parque de Exposições Raul Veiga. Na programação, shows de Raça Mineira, Israel Lacerda e Rogerinho do Forró. A tradicional cavalgada começa às 13h, com concentração na Fazenda Nossa Senhora da Piedade.

A festa, que celebra o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, é uma iniciativa da Associação de Micro e Pequenos Produtores Rurais de Cordeiro (APRUCOR) com apoio da Prefeitura, através das Secretaria de Agricultura e Turismo.