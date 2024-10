Leonan foi reeleito com quase 63% dos votos válidos - Divulgação

Publicado 06/10/2024 23:37

Com 62,90% dos votos válidos, o prefeito Leonan (PL) foi reeleito em Cordeiro para mais quatro anos de mandato. A segunda colocada foi Jussara (Republicanos), com 30,61%, seguida de Rodrigo Romito (MDB), que teve 6,49% dos votos válidos. No total, o município teve 17.649 eleitores aptos a votar dos quais 14.404 compareceram às urnas.

Leonan é empresário, natural de Duas Barras, casado e tem 38 anos. Tem como vice-prefeito Elvis (Progressistas).

A população também elegeu os 11 vereadores. Confira os eleitos:

SUZINHA (União)

MÁRCIO SARDINHA (PP)

ANDRÉ CHUPETA (PL)

ANÍSIO DO AÇOUGUE (PL)

GUSTAVO CARECA (União)

MATHEUS MATTOS (PP)

RONALDO ROSA (PP)

WASHINGTON VIANNA (PL)

WASHINGTON VIANNA (União)

JUNINHO DA SANTA CLARA (Republicanos)

VINICIUS TOLEDO (Republicanos)