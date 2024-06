Prefeito Leonan Melhorance comemorou a notícia nas redes sociais - Divulgação

Publicado 26/06/2024 07:41

O município de Cordeiro recebeu oficialmente, no dia 20 de junho, o registro do prédio do Hospital Municipal Antônio Castro. A posse do imóvel possibilitará a execução de projetos de reforma e ampliação das instalações, com o objetivo de transformar o hospital em um centro de referência em saúde.

Para a Prefeitura, o acontecimento "representa um marco significativo para a cidade, permitindo avanços substanciais na melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população".



A desapropriação foi conduzida de forma transparente e em conformidade com todas as exigências legais, reafirmando o compromisso da Administração Municipal com a legalidade e a transparência em suas ações.



A Prefeitura realizou o pagamento de R$ 4.714.000,00 pelo prédio, R$ 1.019.000,00 dos aluguéis de 2018 até 2023, totalizando R$ 5.733.230,00. Além desses valores, a Prefeitura também pagou R$ 286.000,00 de honorários advocatícios, totalizando R$6.019.000,00.



O Prefeito Leonan Melhorance, em vídeo publicado nas redes sociais, comemorou a que chamou de maior conquista de seu mandato: "Com muito orgulho comunicamos oficialmente que o prédio do nosso HOSPITAL está registrado no cartório da cidade em nome da Prefeitura de Cordeiro", anunciou.