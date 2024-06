O Município de Cordeiro publicou no Diário Oficial da última segunda-feira (10) o Chamamento Público nº 009/2024 para qualificar Organizações Sociais cujas atividades sejam dirigidas à área de saúde. O objetivo do procedimento é qualificar entidades privadas sem fins lucrativos, com o título de Organização Social, para, eventual e oportunamente, celebrar o contrato de gestão com a Administração Municipal, que será devidamente precedido de processo de seleção conforme legislação pertinente.Para se candidatar à qualificação, a Organização Social precisa redigir e encaminhar o requerimento conforme modelo constante no referido edital, a ser protocolizado no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Cordeiro, situado na Avenida Presidente Vargas, nº 42/54, no Centro. Os Requerimentos de Qualificação deverão ser protocolizados de 9h30 às 16h30 seguindo as respectivas orientações.