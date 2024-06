Vacina de Poliomielite - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 13/06/2024 15:51

Sábado (15) é dia D de vacinação contra a poliomielite em Cordeiro. A ação acontece das 9h às 16h nos Postos de Saúde da Família Rodolfo, Retiro e Centro. A vacina contra a poliomielite está prevista no calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) para todas as crianças menores de 5 anos. O esquema vacinal é de três doses, aos dois, quatro e seis meses de idade, e dois reforços aos 15 meses e aos 4 anos. Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacinação.

Neste locais, a população acima de 6 meses de idade também poderá se vacinar contra a gripe (Vírus Influenza). A vacinação em dia garante atualização da proteção contra os vírus com maior circulação e é reforço para a imunidade, que começa a cair 10 meses após a aplicação. Por isso, mesmo quem se vacinou em 2023 deve se vacinar em 2024. É preciso apresentar documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta.