Shows para as crianças têm entrada gratuitaDivulgação

Publicado 15/07/2024 12:15

Uma inovação da tradicional Expo Cordeiro 2024, a maior feira agropecuária do estado do Rio de Janeiro, que começou no sábado (13), são as apresentações de espetáculos infantis. Neste domingo (14), aconteceu o show da "Fazendinha do Agitação", uma empresa de animação que atua em todo o estado do Rio de Janeiro. Com 1h30 de apresentação, a história se passa em uma fazenda encantada, cheia de brincadeiras e novas descobertas. Com espantalhos animados e criativos, os animais estão sempre em festa.



No próximo domingo (21), às 15h, vai agitar o parque Raul Veiga com a AgitaBanda, que faz a criançada sorrir, cantar, dançar e se divertir muito. No ritmo do contrabaixo, teclado, bateria e outros instrumentos, a Tia Letícia canta, anima e faz a festa acontecer. São músicas dançantes, criativas e de fácil entendimento, que contagiam a todos, proporcionando um misto de empolgação e encantamento.



“A Expo Cordeiro é muito famosa pelos grandes shows. Este ano, vou participar com a minha equipe de animação deste evento maravilhoso e, o melhor de tudo, é que também terá uma programação para as crianças, promovendo esse espaço de interação com a família”, detalha Letícia Prado.



Após as apresentações, as crianças PCDs são recebidas para um momento de foto e interações, garantindo um momento de inclusão. “Em nossas apresentações, acolhemos essas crianças que, muitas vezes, não têm esse momento de lazer. O nosso acolhimento é feito de maneira diferente, adequando-se às necessidades de cada criança. Seja uma brincadeira, um abraço ou a leitura de uma história, nosso objetivo é proporcionar uma experiência única para elas”, finaliza Letícia.



As apresentações infantis tem entrada gratuita e acontecem graças à Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, patrocinadas pela Enel e pela empresa Águas do Rio.