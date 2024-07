João Gomes se apresenta na Expo Cordeiro nesta quinta-feira (18) - Reprodução Instagram

Publicado 18/07/2024 17:55

Desde sábado (13) recebendo um público diário estimado em 30 mil pessoas, a Expo Cordeiro 2024 promete bater todos os recordes de público nesta quinta-feira (18), quando sobe ao palco da tradicional festa agropecuária o cantor de forró João Gomes. A apresentação começa à meia noite.

O famoso "piseiro" de Pernambuco alcançou destaque nacional já com o seu álbum de estreia ‘Eu Tenho a Senha’, em 2021, quando se tornou o cantor mais ouvido do país. No mesmo ano, gravou o DVD ‘Ao Vivo em Fortaleza’. No Spotify, plataforma de streaming musical, as canções e o álbum também se tornaram os mais tocados. Já em 2022, gravou ‘Digo ou Não Digo’, com mais 15 canções. No mesmo ano, o cantor foi confirmado no Rock in Rio. Em 2023, foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com seu álbum Raízes.

Nos próximos dias, a Expo Cordeiro terá ainda shows de Manu Bahtidão, na sexta-feira (19), Detonautas e DJ KVSH, no sábado (20), e Zé Neto & Cristiano no domingo (21).

Toda a programação da 80ª Expo Cordeiro é gratuita.