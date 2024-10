Leonan Melhorance é o primeiro prefeito reeleito em Cordeiro, com 8636 votos, a maior votação da história 62,90%. - Reprodução redes sociais

Leonan Melhorance é o primeiro prefeito reeleito em Cordeiro, com 8636 votos, a maior votação da história 62,90%. Reprodução redes sociais

Com 62,90% dos votos válidos nas eleições do último domingo (6), votação nominal inédita para a Prefeitura de Cordeiro, o prefeito Leonan Melhorance (PL) foi reeleito em Cordeiro para mais quatro anos de mandato. É a primeira reeleição para prefeito da história do município, que tem pouco mais de 20 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE.

O prefeito reeleito atribui o resultado expressivo e inédito em Cordeiro a muito trabalho, dedicação, transparência pública e, principalmente, à uma comunicação direta com a população. "Um governo presente, que governou durante os quatro anos e não somente em período eleitoral", disse. Entre os principais avanços que contribuíram para a vitória, segundo Leonan, foram as mais de 80 obras realizadas durante o governo e a compra do prédio do hospital, com gestão responsável, equilíbrio finaceiro e salários dos profissionais de saúde em dia.



A Saúde continuará sendo prioridade no próximo governo de Leonan, com destaque para a previsão de reforma completa do hospital municipal. Como prioridade para a Educação, o prefeito reeleito pretende ampliar a creche do Retiro Poético e ampliar a unidade já existente no bairro.

Governo terá ampla maioria na Câmara e deve manter maioria do secretariado

Com ampla maioria de vereadores na Câmara, 9 dos 11 vereadores eleitos fazem parte da coligação que elegeu Leonan, a expectativa é de que o prefeito tenha tranquilidade para governar e compor o secretariado. "Por se tratar de um governo de reeleição, a composição será feita com calma, tranquilidade e diálogo com a base do governo e com a possibilidade de a maioria do secretariado ser mantida, com poucas mudanças", afirmou o prefeito.

Para os primeiros 100 dias do novo mandato, Leonan terá como prioridade manter a transparência da gestão pública, mantendo os serviços públicos funcionando com qualidade e velocidade para atender bem a população com a gestão fez nos últimos quatro anos.