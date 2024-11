Assinatura do decreto que institui o programa de calçadas acessíveis aconteceu em 21 de outubro - Divulgação

Publicado 05/11/2024 20:01

As calçadas de Cordeiro terão um novo padrão, como parte do Programa Calçada para Todos, fruto do Programa Calçada Acessível da FIRJAN. A medida foi determinada por decreto municipal 108/2024 assinado pelo prefeito Leonan Melhorance no final de outubro.

Implementar normas de acessibilidade, desenvolver rotas acessíveis e seguras, além de utilizar tecnologias e pavimentações adequadas, são algumas das principais diretrizes do Programa Calçada Acessível. O objetivo central é requalificar os espaços públicos, tornando-os mais inclusivos e acessíveis para todos, especialmente para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Com a assinatura do decreto, o Manual Técnico agora define diretrizes que garantem a acessibilidade universal. Segundo Luiz Gustavo Guimarães, Coordenador do Projeto da FIRJAN , “a criação de um novo padrão assegura a acessibilidade de forma eficaz e completa. Implementar a acessibilidade nas cidades deixou de ser opcional, agora é uma exigência que deve ser cumprida”.

Esse é um passo importante para resgatar o direito de ir e vir de muitos cidadãos, reforçando o compromisso de Cordeiro com a construção de uma cidade mais inclusiva.