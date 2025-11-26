Pessoas com manchas no corpo, perda de sensibilidade na pele ou que tiveram contato com alguém diagnosticado com hanseníase devem procurar atendimentoSES-RJ
A Carreta, veículo que possui cinco consultórios e um laboratório, já percorreu quatro cidades dese outubro. Os atendimentos à população fazem parte do Programa Roda-Hans, parceria da SES-RJ com o Ministério da Saúde, a farmacêutica Novartis Brasil e que conta com apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).
Em 2025, de janeiro a 13 de outubro, o Estado do Rio registrou 423 casos, conforme a Gerência de Hanseníase da SES-RJ. São Gonçalo tem 40 casos notificados esse ano e 48 pessoas em tratamento. Os familiares das pessoas que já estão em tratamento para a doença também podem procurar a carreta. Eles terão acesso ao teste rápido para detectar a doença.
As consultas devem ser agendadas no ESF do bairro do paciente com suspeita da doença. Os pacientes deverão levar documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência (originais e xerox). No caso de familiares de pessoas já em tratamento, devem apresentar também comprovante (pode ser a receita médica) do parente em tratamento.
Hanseníase e onde procurar ajuda
A hanseníase é uma doença transmissível que acomete a pele e os nervos da face, braços, mãos, pernas e pés de crianças e adultos. Sua principal característica é uma mancha esbranquiçada, avermelhada ou amarronzada em qualquer parte do corpo, que não coça e altera a sensibilidade da pele ao calor, à dor e ao tato.
A doença também pode se manifestar através de caroços e inchaços no corpo, em alguns casos avermelhados e doloridos. Também pode dar a sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços, mãos, pernas e pés. As áreas acometidas podem sofrer com diminuição de pelos e suor e pode ocorrer o espessamento dos nervos, levando à perda da sensibilidade.
Ela é transmitida por meio das vias aéreas, fala, tosse ou espirro e se dá por meio de uma pessoa doente e sem tratamento. No entanto, ela não passa através de contato, como abraço, aperto de mão ou qualquer tipo de carinho. Se não tratada, ela pode causar deformidades e incapacidades físicas.
A hanseníase tem cura e o tratamento é totalmente gratuito e disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto mais cedo for diagnosticada e tratada, melhor o resultado e menor a chance do paciente ter sequelas físicas. O tratamento leva de seis meses a um ano e o paciente recebe, mensalmente, a medicação.
