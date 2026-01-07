Valor é reajustado periodicamente com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e garantir a correta aplicação da legislação tributária vigenteReprodução Google
Cordeiro define Unidade Fiscal do Município para 2026
UFM é um índice monetário utilizado como referência para a atualização e o cálculo de tributos, taxas, multas e demais obrigações fiscais municipais
Carreta de combate à hanseníase estaciona em Cordeiro até 28 de novembro
Serviço itinerante faz busca ativa de pacientes suspeitos da doença para ofertar tratamento
Cordeiro seleciona agremiações carnavalescas para Carnaval 2026
Chamamento público para interessados está aberto até 15 de janeiro
Ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português palestra em Cordeiro
Gratuito, evento acontece às 10h, no Centro de Cultura Ione Pecly
Cordeiro recebe recursos federais para a saúde
Do montante, R$ 200 mil serão aplicados na revitalização da Ponte do Rodolfo e R$ 150 mil serão destinados ao fortalecimento da saúde municipal
Vai até dia 28 de novembro o prazo para pagamento da Taxa de Fiscalização de Alvará e ISS Autônomo 2025
Guias podem ser emitidas pelo site da Prefeitura de Cordeiro
