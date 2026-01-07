Valor é reajustado periodicamente com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e garantir a correta aplicação da legislação tributária vigente - Reprodução Google

A Unidade Fiscal do Município (UFM) de Cordeiro para o exercício de 2026 foi fixada no valor de R$ 4,97. A UFM é um índice monetário utilizado como referência para a atualização e o cálculo de tributos, taxas, multas e demais obrigações fiscais municipais. Seu valor é reajustado periodicamente com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e garantir a correta aplicação da legislação tributária vigente. A definição da UFM contribui para a transparência e previsibilidade nas relações entre o Município e os contribuintes, assegurando critérios justos na cobrança dos encargos municipais.

