Está aberto o Chamamento Público Nº 014/2025 para prêmio cultural tradicional do XXVI Festival de Folia de Reis de Cordeiro. O objetivo é premiar os coletivos culturais que promovem a cultura tradicional da Folia de Reis em âmbito municipal e regional.  Segundo a Prefeitura, o foco é a valorização, promoção e preservação da cultura para as gerações futuras.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de janeiro. Os interessados podem acessar o site da Prefeitura de Cordeiro para outras informações.
