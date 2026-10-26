Pela manhã, o prefeito postou uma foto da votação estimulando a população a votar e exercer "o seu direito de um Brasil melhor".Reprodução IG Leonan Melhorance
Após a divulgação do resultado, o prefeito de Cordeiro, Leonan Melhorance (PL), publicou um posicionamento sobre a votação. Na manifestação, ele afirmou que os eleitores do município e do Brasil fizeram suas escolhas, mas que, apesar da votação local favorável à mudança, o resultado nacional foi diferente.
“Os cordeirenses e o Brasil fizeram hoje a sua escolha. Aqui, 54,05% votaram pela mudança, mas ela não veio”, escreveu o prefeito.
Prefeito defende respeito ao resultado
O prefeito ainda desejou proteção aos governantes eleitos e afirmou que a administração municipal seguirá trabalhando pela população. “Que Deus proteja e abençoe o nosso país e os governantes eleitos. Seguiremos trabalhando por todos os cordeirenses, sempre com diálogo, respeito e em busca do melhor para a nossa cidade”, publicou.
Candidatos ampliam votação do primeiro turno
Na comparação entre as duas votações, Flávio ampliou sua votação em 122 votos, enquanto Lula recebeu 930 votos a mais no segundo turno. A diferença entre os candidatos passou de 1.906 votos na primeira etapa para 1.098 na votação decisiva.
Em virada histórica, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com com 97,69% das urnas apuradas. Em Teresópolis, no entanto, o resultado foi diferente: Flávio Bolsonaro venceu a disputa, com 63,97% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 36,03%.
Prefeito de Cordeiro reconhece derrota de Flávio e fala em respeito
Leonan Melhorance (PL) afirmou que 54,05% dos eleitores votaram pela mudança no município e defendeu respeito aos governantes eleitos
Flávio Bolsonaro alcança 53,44% dos votos para presidente em Cordeiro
Douglas Ruas também liderou a disputa para governador no município, com 55,96% dos votos; disputas seguem para segundo turno
Cordeiro terá transporte coletivo gratuito durante as eleições de 2026
Medida será adotada nos dias 4 e 25 de outubro, das 6h às 20h, e também prevê atendimento a eleitores da zona rural
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