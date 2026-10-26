Pela manhã, o prefeito postou uma foto da votação estimulando a população a votar e exercer "o seu direito de um Brasil melhor". - Reprodução IG Leonan Melhorance

Pela manhã, o prefeito postou uma foto da votação estimulando a população a votar e exercer "o seu direito de um Brasil melhor".Reprodução IG Leonan Melhorance

Publicado 26/10/2026 11:30





Após a divulgação do resultado, o prefeito de Cordeiro, Leonan Melhorance (PL), publicou um



“Os cordeirenses e o Brasil fizeram hoje a sua escolha. Aqui, 54,05% votaram pela mudança, mas ela não veio”, escreveu o prefeito.



Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 54,05% dos votos válidos em Cordeiro , na Região Serrana do Rio, no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). O candidato somou 7.332 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente da República, obteve 6.234 votos, equivalentes a 45,95%. A diferença entre os dois foi de 1.098 votos, segundo os dados da apuração eleitoral.Após a divulgação do resultado, o prefeito de Cordeiro, Leonan Melhorance (PL), publicou um posicionamento sobre a votação . Na manifestação, ele afirmou que os eleitores do município e do Brasil fizeram suas escolhas, mas que, apesar da votação local favorável à mudança, o resultado nacional foi diferente.“Os cordeirenses e o Brasil fizeram hoje a sua escolha. Aqui, 54,05% votaram pela mudança, mas ela não veio”, escreveu o prefeito. Prefeito defende respeito ao resultado Na publicação, Leonan também comentou o posicionamento político durante a campanha e afirmou que as diferenças devem ficar em segundo plano diante dos interesses do país. “Na política, não existem muros: nos posicionamos e defendemos aquilo que acreditamos ser o melhor para o Brasil. Mas, acima de todas as nossas diferenças, está o nosso país!”, declarou.



O prefeito ainda desejou proteção aos governantes eleitos e afirmou que a administração municipal seguirá trabalhando pela população. “Que Deus proteja e abençoe o nosso país e os governantes eleitos. Seguiremos trabalhando por todos os cordeirenses, sempre com diálogo, respeito e em busca do melhor para a nossa cidade”, publicou.



Candidatos ampliam votação do primeiro turno No primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro também havia sido o candidato mais votado em Cordeiro. Na ocasião, recebeu 7.210 votos, correspondentes a 53,44% dos votos válidos. Lula obteve 5.304 votos, ou 39,32%.



Na comparação entre as duas votações, Flávio ampliou sua votação em 122 votos, enquanto Lula recebeu 930 votos a mais no segundo turno. A diferença entre os candidatos passou de 1.906 votos na primeira etapa para 1.098 na votação decisiva.





, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com com 97,69% das urnas apuradas. Em Teresópolis, no entanto, o resultado foi diferente: Flávio Bolsonaro venceu a disputa, com 63,97% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 36,03%.

Cordeiro tinha 16.925 eleitores aptos a votar no segundo turno. Ao todo, 14.024 compareceram às urnas, o equivalente a 82,86% do eleitorado. A abstenção foi de 2.901 eleitores, ou 17,14%. Foram registrados ainda 143 votos em branco e 315 nulos. Em virada histórica , o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com com 97,69% das urnas apuradas. Em Teresópolis, no entanto, o resultado foi diferente: Flávio Bolsonaro venceu a disputa, com 63,97% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 36,03%.

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