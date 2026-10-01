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Jannaina Costa
Os eleitores de Cordeiro terão transporte coletivo municipal gratuito durante as Eleições Gerais de 2026. A medida foi estabelecida pelo Decreto nº 094/2026, publicado pela Prefeitura, e será aplicada no primeiro turno, no próximo domingo (4), e também no segundo turno, marcado para 25 de outubro, caso seja realizado.
De acordo com o decreto, a gratuidade será válida das 6h às 20h em cada dia de votação. O objetivo é facilitar o deslocamento dos moradores até os locais de votação e contribuir para garantir o acesso da população ao processo eleitoral.
Na zona urbana, a empresa concessionária responsável pelo transporte coletivo deverá disponibilizar toda a frota de veículos e manter os mesmos horários e frequências praticados nos dias úteis convencionais. Dessa forma, a operação deverá ser reforçada para atender à demanda dos eleitores durante o período de votação.
Zona rural também terá atendimento
O decreto também estabelece medidas específicas para os moradores de áreas rurais e localidades mais afastadas do município. Nesses casos, a Prefeitura poderá utilizar veículos próprios, especialmente os destinados ao transporte escolar, para levar eleitores até as regiões onde estão localizados os seus locais de votação.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, em conjunto com a Prefeitura, poderá ainda definir rotas, itinerários e horários especiais para atender a zona rural e outras localidades descentralizadas.
Outro ponto determinado pela Prefeitura é que o acesso ao transporte gratuito deverá ocorrer sem qualquer tipo de discriminação. Não poderá ser exigida apresentação de título de eleitor, documento ou comprovante de filiação partidária para que o passageiro utilize o serviçom, conforme lei federal.
As despesas decorrentes da operação serão custeadas pelas dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito.
A iniciativa busca garantir que fatores relacionados ao deslocamento não impeçam moradores de Cordeiro de exercerem o direito ao voto. A gratuidade será aplicada durante todo o período definido pelo decreto nos dias de eleição.
O Decreto nº 094/2026 entra em vigor na data de sua publicação e estabelece as regras para a operação do transporte gratuito durante as eleições gerais deste ano.
Serviço
Transporte coletivo municipal gratuito – Cordeiro
1º turno: 4 de outubro de 2026
2º turno: 25 de outubro, caso haja
Horário: das 6h às 20h
Zona urbana: toda a frota deverá operar com horários e frequências dos dias úteis
Zona rural: poderão ser utilizados veículos da Prefeitura, inclusive do transporte escolar
Tarifa: gratuita
Exigência: não será necessário apresentar título de eleitor, documento ou comprovante de filiação partidária.
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