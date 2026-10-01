De acordo com o decreto municipal, a gratuidade será válida das 6h às 20h em cada dia de votaçãoImagem de magnific
1º turno: 4 de outubro de 2026
2º turno: 25 de outubro, caso haja
Horário: das 6h às 20h
Zona urbana: toda a frota deverá operar com horários e frequências dos dias úteis
Zona rural: poderão ser utilizados veículos da Prefeitura, inclusive do transporte escolar
Tarifa: gratuita
Exigência: não será necessário apresentar título de eleitor, documento ou comprovante de filiação partidária.
Cordeiro terá transporte coletivo gratuito durante as eleições de 2026
Medida será adotada nos dias 4 e 25 de outubro, das 6h às 20h, e também prevê atendimento a eleitores da zona rural
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