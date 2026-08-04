O IFDM, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), é um estudo que desde 2008 acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Saúde e Educação. - Reprodução Site Prefeitura Cordeiro

O IFDM, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), é um estudo que desde 2008 acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Saúde e Educação.Reprodução Site Prefeitura Cordeiro

Publicado 04/08/2026 17:07

Cordeiro conquistou posição de destaque no cenário estadual ao alcançar o segundo melhor desempenho da região no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), um dos principais indicadores de desenvolvimento socioeconômico do país.

Com nota 0,6822, o município ocupa a 20ª colocação entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, conforme levantamento elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) com base em dados oficiais referentes ao ano de 2023.

O IFDM mede a qualidade do desenvolvimento dos municípios brasileiros a partir de três áreas consideradas essenciais para a população: emprego e renda, educação e saúde. A metodologia permite acompanhar a evolução dos indicadores ao longo dos anos e identificar avanços e desafios para a formulação de políticas públicas.

O resultado coloca Cordeiro entre os municípios mais bem avaliados do estado e reforça o desempenho da cidade em indicadores que refletem diretamente a qualidade de vida da população.

Para a administração municipal, a colocação demonstra o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas e com a busca por um desenvolvimento equilibrado e sustentável, orientado por investimentos em áreas estratégicas.

Além de servir como instrumento de avaliação, o Índice Firjan é utilizado como referência por gestores públicos, pesquisadores e instituições para acompanhar a evolução dos municípios brasileiros e subsidiar o planejamento de ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social.