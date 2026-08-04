O IFDM, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), é um estudo que desde 2008 acompanha o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Saúde e Educação.Reprodução Site Prefeitura Cordeiro
Cordeiro conquista 2º melhor desempenho regional no Índice Firjan
Resultado coloca Cordeiro entre os municípios mais bem avaliados do Rio em emprego, educação e saúde
Vacinação antirrábica chega à zona rural de Cordeiro de 3 a 7 de agosto
Imunização gratuita atenderá dez localidades do município e busca proteger cães e gatos contra a raiva
8º Cordeiro Motofest se aproxima e expectativa de público já aquece o turismo na cidade
Faltando poucas semanas para o evento, procura por hospedagem já levou a ocupação dos hotéis e pousadas a 90%
Vitória Vanelli é coroada Rainha da 82ª Expo Cordeiro
Representante de Cordeiro venceu tradicional concurso regional
Expo cordeiro chega à 82ª edição com entrada gratuita e grandes shows
Reconhecida como Manifestação da Cultura Nacional, maior e mais antiga exposição agropecuária do Brasil acontece de 11 a 19 de julho.
Divulgada programação musical da Expo Cordeiro 2026
Festival acontece de 11 a 19 de julho e reúne nomes do sertanejo, pagode, forró, rap e música eletrônica
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