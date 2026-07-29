Evento está na 8ª edição - Reprodução FB Cordeiro Motofest

Evento está na 8ª edição Reprodução FB Cordeiro Motofest

Publicado 29/07/2026 16:02

A contagem regressiva para o 8º Cordeiro Motofest já movimenta Cordeiro e reforça a expectativa de mais uma edição de sucesso. Marcado para os dias 20, 21 e 22 de agosto, no Parque de Exposições Raul Veiga, o encontro deve reunir motociclistas de diversas regiões do estado e do país, consolidando-se como um dos principais eventos do segmento no Rio de Janeiro.



A grande procura pelo evento já reflete no setor turístico. Segundo a organização, a rede de hotéis e pousadas do município atingiu 90% de ocupação, e as vagas restantes estão sendo preenchidas rapidamente. A orientação é que os visitantes garantam a hospedagem com antecedência para evitar imprevistos.



Com entrada gratuita, o Motofest será realizado no Parque de Exposições Raul Veiga e contará com infraestrutura para receber motociclistas, visitantes e moradores da região. Além dos tradicionais encontros entre motoclubes, a programação deve reunir atrações musicais, praça de alimentação, área de camping e atividades voltadas ao público apaixonado pelo motociclismo.



Na edição anterior, o Cordeiro Motofest reuniu cerca de 10 mil motociclistas, recebeu 565 motoclubes e registrou ocupação total da rede hoteleira de Cordeiro e municípios vizinhos, números que reforçam a expectativa de um novo recorde em 2026.

8º Cordeiro Motofest

Data: 20, 21 e 22 de agosto de 2026

Local: Parque de Exposições Raul Veiga – Centro, Cordeiro (RJ)

Entrada: Gratuita