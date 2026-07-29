Evento está na 8ª edição Reprodução FB Cordeiro Motofest
A grande procura pelo evento já reflete no setor turístico. Segundo a organização, a rede de hotéis e pousadas do município atingiu 90% de ocupação, e as vagas restantes estão sendo preenchidas rapidamente. A orientação é que os visitantes garantam a hospedagem com antecedência para evitar imprevistos.
Com entrada gratuita, o Motofest será realizado no Parque de Exposições Raul Veiga e contará com infraestrutura para receber motociclistas, visitantes e moradores da região. Além dos tradicionais encontros entre motoclubes, a programação deve reunir atrações musicais, praça de alimentação, área de camping e atividades voltadas ao público apaixonado pelo motociclismo.
Na edição anterior, o Cordeiro Motofest reuniu cerca de 10 mil motociclistas, recebeu 565 motoclubes e registrou ocupação total da rede hoteleira de Cordeiro e municípios vizinhos, números que reforçam a expectativa de um novo recorde em 2026.
Data: 20, 21 e 22 de agosto de 2026
Local: Parque de Exposições Raul Veiga – Centro, Cordeiro (RJ)
Entrada: Gratuita
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