Yasmin Santos, Sorriso Maroto e Gabriel O Pensador estão entre os artistas confirmados na Expo Cordeiro 2026 - Divulgação

Yasmin Santos, Sorriso Maroto e Gabriel O Pensador estão entre os artistas confirmados na Expo Cordeiro 2026Divulgação

Publicado 29/06/2026 17:23

A primeira Expo Cordeiro realizada após o reconhecimento da festa como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil já tem programação definida. A 82ª edição do evento acontece entre os dias 11 e 19 de julho, no Parque de Exposições Raul Veiga, reunindo grandes nomes da música brasileira e mantendo a tradição de uma das maiores exposições agropecuárias do Estado do Rio de Janeiro.

A edição deste ano ganha um significado especial por ser a primeira após o reconhecimento da Expo Cordeiro como celebração cultural nacional, reforçando a importância histórica e cultural do evento para a cidade e para o país.

A programação foi montada para atender públicos de diferentes perfis, com atrações que vão do sertanejo ao pagode, passando pelo forró, rap e música eletrônica.

Confira a programação completa dos shows:

11 de julho (sábado): Yasmin Santos

12 de julho (domingo): Léo Foguete

13 de julho (segunda-feira): Humberto e Ronaldo

14 de julho (terça-feira): Panda e Ícaro & Gilmar

15 de julho (quarta-feira): Felipe & Rodrigo

16 de julho (quinta-feira): Alemão do Forró

17 de julho (sexta-feira): Sorriso Maroto

18 de julho (sábado): Gabriel O Pensador e DUBDOGZ

19 de julho (domingo): Clayton & Romário

Além dos shows nacionais, a Expo Cordeiro contará com as tradicionais atrações agropecuárias, exposições de animais, rodeio, parque de diversões, praça de alimentação e atividades voltadas para toda a família.

Realizada anualmente, a Expo Cordeiro movimenta a economia local ao impulsionar os setores de turismo, comércio, hotelaria e gastronomia, consolidando-se como um dos eventos mais importantes do calendário fluminense.