Yasmin Santos, Sorriso Maroto e Gabriel O Pensador estão entre os artistas confirmados na Expo Cordeiro 2026Divulgação
12 de julho (domingo): Léo Foguete
13 de julho (segunda-feira): Humberto e Ronaldo
14 de julho (terça-feira): Panda e Ícaro & Gilmar
15 de julho (quarta-feira): Felipe & Rodrigo
16 de julho (quinta-feira): Alemão do Forró
17 de julho (sexta-feira): Sorriso Maroto
18 de julho (sábado): Gabriel O Pensador e DUBDOGZ
19 de julho (domingo): Clayton & Romário
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