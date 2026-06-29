Yasmin Santos, Sorriso Maroto e Gabriel O Pensador estão entre os artistas confirmados na Expo Cordeiro 2026Divulgação

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A primeira Expo Cordeiro realizada após o reconhecimento da festa como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil já tem programação definida. A 82ª edição do evento acontece entre os dias 11 e 19 de julho, no Parque de Exposições Raul Veiga, reunindo grandes nomes da música brasileira e mantendo a tradição de uma das maiores exposições agropecuárias do Estado do Rio de Janeiro.
A edição deste ano ganha um significado especial por ser a primeira após o reconhecimento da Expo Cordeiro como celebração cultural nacional, reforçando a importância histórica e cultural do evento para a cidade e para o país.
A programação foi montada para atender públicos de diferentes perfis, com atrações que vão do sertanejo ao pagode, passando pelo forró, rap e música eletrônica.
Confira a programação completa dos shows:
11 de julho (sábado): Yasmin Santos
12 de julho (domingo): Léo Foguete
13 de julho (segunda-feira): Humberto e Ronaldo
14 de julho (terça-feira): Panda e Ícaro & Gilmar
15 de julho (quarta-feira): Felipe & Rodrigo
16 de julho (quinta-feira): Alemão do Forró
17 de julho (sexta-feira): Sorriso Maroto
18 de julho (sábado): Gabriel O Pensador e DUBDOGZ
19 de julho (domingo): Clayton & Romário
Além dos shows nacionais, a Expo Cordeiro contará com as tradicionais atrações agropecuárias, exposições de animais, rodeio, parque de diversões, praça de alimentação e atividades voltadas para toda a família.
Realizada anualmente, a Expo Cordeiro movimenta a economia local ao impulsionar os setores de turismo, comércio, hotelaria e gastronomia, consolidando-se como um dos eventos mais importantes do calendário fluminense.
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