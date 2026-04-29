O senador Flávio Arns (PSB-PR), relator do Projeto de Lei - Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Flávio Arns (PSB-PR), relator do Projeto de LeiEdilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 29/04/2026 17:45

O município de Cordeiro deu um passo importante rumo ao reconhecimento nacional de uma de suas maiores tradições. A Expo Cordeiro, principal evento do município, foi aprovada na Comissão de Educação e Cultura do Senado como manifestação da cultura nacional nesta terça-feira (28).



A proposta, prevista no Projeto de Lei 1.164/2025, reconhece oficialmente a relevância histórica, econômica e cultural da exposição, que acontece no município desde 1921 e é considerada a mais antiga do gênero no Brasil ainda em atividade.



Tradição centenária que movimenta a cidade



Mais do que uma feira agropecuária, a Expo Cordeiro se transformou, ao longo de mais de um século, em um dos principais motores culturais e econômicos da cidade. O evento reúne exposições, atrações artísticas, atividades do agronegócio e programação cultural diversificada, atraindo milhares de visitantes todos os anos.



Esse fluxo intenso impacta diretamente o comércio local, o turismo e a geração de empregos temporários, consolidando a exposição como um dos momentos mais importantes do calendário de Cordeiro e de toda a Região Serrana.

Reconhecimento fortalece identidade local



"Fico muito lisonjeado e feliz, pois esse reconhecimento valoriza o trabalho de várias pessoas ao longo de mais de um século da nossa população. É o reconhecimento da grandiosidade da exposição mais antiga do Brasil, a primeira exposição agropecuária do país. Tenho muito orgulho de conquistarmos esse título, que vai abrir novas oportunidades para que o evento seja cada vez mais sustentável, gerando emprego, renda, alegria e desenvolvimento para todos", celebrou o prefeito Leonan Melhorance.

A Expo Cordeiro já havia sido reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro em 2021, consolidando ainda mais sua importância histórica.



Próximo passo: sanção presidencial



De iniciativa da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), a proposta ganhou parecer favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) e segue para sanção presidencial, a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado. Caso seja confirmado, o título de manifestação da cultura nacional colocará definitivamente Cordeiro no mapa das grandes referências culturais do país.

Para a cidade, o reconhecimento vai além do simbolismo: representa mais visibilidade, potencial de investimentos e fortalecimento do turismo, valorizando uma tradição que atravessa gerações e segue sendo motivo de orgulho para a população.