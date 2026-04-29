O senador Flávio Arns (PSB-PR), relator do Projeto de LeiEdilson Rodrigues/Agência Senado
A proposta, prevista no Projeto de Lei 1.164/2025, reconhece oficialmente a relevância histórica, econômica e cultural da exposição, que acontece no município desde 1921 e é considerada a mais antiga do gênero no Brasil ainda em atividade.
Tradição centenária que movimenta a cidade
Mais do que uma feira agropecuária, a Expo Cordeiro se transformou, ao longo de mais de um século, em um dos principais motores culturais e econômicos da cidade. O evento reúne exposições, atrações artísticas, atividades do agronegócio e programação cultural diversificada, atraindo milhares de visitantes todos os anos.
Esse fluxo intenso impacta diretamente o comércio local, o turismo e a geração de empregos temporários, consolidando a exposição como um dos momentos mais importantes do calendário de Cordeiro e de toda a Região Serrana.
"Fico muito lisonjeado e feliz, pois esse reconhecimento valoriza o trabalho de várias pessoas ao longo de mais de um século da nossa população. É o reconhecimento da grandiosidade da exposição mais antiga do Brasil, a primeira exposição agropecuária do país. Tenho muito orgulho de conquistarmos esse título, que vai abrir novas oportunidades para que o evento seja cada vez mais sustentável, gerando emprego, renda, alegria e desenvolvimento para todos", celebrou o prefeito Leonan Melhorance.
Próximo passo: sanção presidencial
De iniciativa da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), a proposta ganhou parecer favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) e segue para sanção presidencial, a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado. Caso seja confirmado, o título de manifestação da cultura nacional colocará definitivamente Cordeiro no mapa das grandes referências culturais do país.
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