Parque de Exposições Raul VeigaDivulgação
Projeto Integrar leva serviços gratuitos e oficinas à população de Cordeiro
Ação será realizada no dia 28 de março, no Parque de Exposições, com atendimentos e atividades de capacitação
Cordeiro conquista Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo no Compromisso Nacional com a Alfabetização
Reconhecimento do Ministério da Educação destaca avanços da rede municipal e reforça compromisso com a alfabetização na idade certa
Cordeiro informa reforma de escola e mudança de endereço de creche durante obras de revitalização
Obras do Governo do Estado levam aulas para espaço provisório, enquanto creche passa a funcionar em novo endereço preparado para atender quase 300 alunos da rede municipal
Audiência Pública apresenta dados do Terceiro Quadrimestre de 2025
Receita corrente líquida do período superou os R$ 150 milhões
Contas do Município de Cordeiro referentes a 2024 são aprovadas por unanimidade pelo TCE-RJ
Resultado consolida quatro anos consecutivos de aprovação unânime
Aberto Chamamento Público para Festival de Folia de Reis de Cordeiro
Prefeitura vai premiar os coletivos culturais que promovem a cultura tradicional no município e região
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