Parque de Exposições Raul Veiga - Divulgação

Parque de Exposições Raul VeigaDivulgação

Publicado 24/03/2026 18:55

A população de Cordeiro terá acesso a uma série de serviços gratuitos e oportunidades de capacitação com a realização de mais uma edição do Projeto Integrar. A ação acontece no dia 28 de março, das 8h às 13h, no Parque de Exposições Raul Veiga.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Cordeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Durante o evento, serão oferecidos atendimentos voltados ao bem-estar e à autoestima, como corte de cabelo, design de sobrancelha, tranças, maquiagem infantil e social, além de sessões de massoterapia.

Além dos serviços, o público também poderá participar de oficinas gratuitas, com temas como design de sobrancelha, tranças, automaquiagem e desenho infantil, ampliando o acesso à qualificação e ao desenvolvimento de novas habilidades.

Outro destaque da programação é a presença do serviço do Leão XIII, que fará emissão de documentos, facilitando o acesso da população a serviços essenciais.

As inscrições para as oficinas devem ser realizadas previamente por meio de link disponibilizado pela organização.