Publicado 21/01/2026 18:13

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer favorável às contas do município de Cordeiro referentes ao exercício de 2024. A decisão, aprovada por unanimidade, consolida mais um importante marco para a administração municipal. Com esse resultado, a gestão do prefeito Leonan Melhorance alcança o quarto ano consecutivo — 2021, 2022, 2023 e 2024 — com as contas aprovadas integralmente pelo TCE-RJ, encerrando o mandato com total regularidade e conformidade fiscal reconhecida pelo órgão de controle. O prefeito Leonan Melhorance destacou que o resultado é fruto de um trabalho coletivo e consistente. “Essa conquista pertence a todos que fazem parte da administração. Agradeço de forma especial aos secretários municipais, às equipes de contabilidade, fazenda, planejamento e controle interno, bem como a todos os servidores públicos que, com responsabilidade e competência, contribuíram para uma gestão eficiente e comprometida com Cordeiro”, afirmou.

