Contas do Município de Cordeiro referentes a 2024 são aprovadas por unanimidade pelo TCE-RJ
Resultado consolida quatro anos consecutivos de aprovação unânime
Aberto Chamamento Público para Festival de Folia de Reis de Cordeiro
Prefeitura vai premiar os coletivos culturais que promovem a cultura tradicional no município e região
Cordeiro define Unidade Fiscal do Município para 2026
UFM é um índice monetário utilizado como referência para a atualização e o cálculo de tributos, taxas, multas e demais obrigações fiscais municipais
Carreta de combate à hanseníase estaciona em Cordeiro até 28 de novembro
Serviço itinerante faz busca ativa de pacientes suspeitos da doença para ofertar tratamento
Cordeiro seleciona agremiações carnavalescas para Carnaval 2026
Chamamento público para interessados está aberto até 15 de janeiro
Ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português palestra em Cordeiro
Gratuito, evento acontece às 10h, no Centro de Cultura Ione Pecly
