Publicado 24/02/2026 15:55

A Prefeitura de Cordeiro, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou nesta segunda-feira (23) alterações na estrutura de duas unidades de ensino da rede local, em decorrência de obras e ajustes de espaço escolar.

Segundo a administração, a Escola Estadual Municipalizada Rodolfo Gonçalves está passando por uma reforma executada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Durante a obra, as atividades da escola foram transferidas de forma provisória para as dependências da Unidade Especializada em Saúde, que está em fase de conclusão e deve ser oficialmente inaugurada em breve.

De acordo com a Secretaria de Educação, a unidade temporária já foi adaptada para receber os alunos e profissionais, com salas organizadas e instalações adequadas ao funcionamento das turmas. Assim que a reforma for concluída, as aulas devem retornar ao prédio original da escola.

No mesmo comunicado, a prefeitura também anunciou a mudança de endereço da Creche Municipal Santa Mônica, que agora funciona em um novo espaço na Avenida Raul Veiga, no Edifício Nagib Salomão. A secretaria informou que o local foi preparado para acolher a rotina das crianças com estrutura adequada ao desenvolvimento infantil.

Segundo a gestão, as duas unidades atendem atualmente 291 estudantes, com apoio de 75 profissionais da educação envolvidos nas atividades escolares. A prefeitura acrescentou que segue em busca de um novo prédio definitivo para a Creche Santa Mônica, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento e espaço para alunos e equipes.

A reforma da Escola Rodolfo Gonçalves e a transferência da creche fazem parte das ações da Secretaria de Educação voltadas à infraestrutura das unidades escolares em Cordeiro.