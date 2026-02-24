De acordo com a Secretaria de Educação, a unidade temporária já foi adaptada para receber os alunos e profissionais, com salas organizadas e instalações adequadas ao funcionamento das turmasReprodução IG Prefeitura de Cordeiro
Cordeiro informa reforma de escola e mudança de endereço de creche durante obras de revitalização
Obras do Governo do Estado levam aulas para espaço provisório, enquanto creche passa a funcionar em novo endereço preparado para atender quase 300 alunos da rede municipal
Audiência Pública apresenta dados do Terceiro Quadrimestre de 2025
Receita corrente líquida do período superou os R$ 150 milhões
Contas do Município de Cordeiro referentes a 2024 são aprovadas por unanimidade pelo TCE-RJ
Resultado consolida quatro anos consecutivos de aprovação unânime
Aberto Chamamento Público para Festival de Folia de Reis de Cordeiro
Prefeitura vai premiar os coletivos culturais que promovem a cultura tradicional no município e região
Cordeiro define Unidade Fiscal do Município para 2026
UFM é um índice monetário utilizado como referência para a atualização e o cálculo de tributos, taxas, multas e demais obrigações fiscais municipais
Carreta de combate à hanseníase estaciona em Cordeiro até 28 de novembro
Serviço itinerante faz busca ativa de pacientes suspeitos da doença para ofertar tratamento
