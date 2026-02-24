O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é um reconhecimento a esforços e iniciativas exitosos das secretarias de Educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. Divulgação IG Prefeitura Cordeiro
A certificação é concedida aos municípios que alcançam resultados expressivos e implementam ações estruturadas para garantir que os alunos desenvolvam habilidades de leitura e escrita nos primeiros anos do Ensino Fundamental. O Selo Ouro representa o mais alto nível de reconhecimento dentro do programa.
De acordo com a Prefeitura de Cordeiro, o resultado reflete o trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Educação, gestores escolares, professores e equipes pedagógicas, que vêm investindo em formação continuada, acompanhamento pedagógico e estratégias específicas para fortalecer o processo de alfabetização.
A conquista reforça o compromisso do município com a qualidade do ensino público e evidencia os avanços obtidos na aprendizagem dos estudantes da rede municipal. A administração municipal destacou ainda que seguirá investindo em políticas educacionais para ampliar os resultados e garantir uma base sólida para o desenvolvimento acadêmico das crianças.
