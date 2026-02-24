O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é um reconhecimento a esforços e iniciativas exitosos das secretarias de Educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. - Divulgação IG Prefeitura Cordeiro

O município de Cordeiro foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, com o Selo Ouro no âmbito do Compromisso Nacional com a Alfabetização, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que avalia e incentiva políticas públicas voltadas à alfabetização das crianças na idade adequada.



A certificação é concedida aos municípios que alcançam resultados expressivos e implementam ações estruturadas para garantir que os alunos desenvolvam habilidades de leitura e escrita nos primeiros anos do Ensino Fundamental. O Selo Ouro representa o mais alto nível de reconhecimento dentro do programa.



De acordo com a Prefeitura de Cordeiro, o resultado reflete o trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Educação, gestores escolares, professores e equipes pedagógicas, que vêm investindo em formação continuada, acompanhamento pedagógico e estratégias específicas para fortalecer o processo de alfabetização.



A conquista reforça o compromisso do município com a qualidade do ensino público e evidencia os avanços obtidos na aprendizagem dos estudantes da rede municipal. A administração municipal destacou ainda que seguirá investindo em políticas educacionais para ampliar os resultados e garantir uma base sólida para o desenvolvimento acadêmico das crianças.

Sobre o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização:

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização é um reconhecimento a esforços e iniciativas exitosos das secretarias de Educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. A iniciativa foi lançada por meio do Decreto nº 12.191, de 20 de setembro de 2024.

O processo de avaliação dos entes — municípios, estados e Distrito Federal — conta com a participação de instituições renomadas com amplo reconhecimento na área educacional. Elas apoiam o Ministério da Educação (MEC) e o Comitê Estratégico Nacional do CNCA na análise e no julgamento dos pedidos de reconsideração, manifestando-se, ainda, em eventuais casos de omissão dos Editais de regulamentação.