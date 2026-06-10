Vitória Vanelli ao lado do Prefeito da cidade, Leonan Melhorance - IG Prefeitura de Cordeiro

Vitória Vanelli ao lado do Prefeito da cidade, Leonan MelhoranceIG Prefeitura de Cordeiro

Publicado 10/06/2026 11:28

A beleza, o carisma e a elegância de Vitória Vanelli conquistaram o público e o corpo de jurados na noite do último sábado (6) durante o tradicional concurso Garota Cordeiro 2026. O evento, realizado no Parque de Exposições Raul Veiga, marcou oficialmente o início do clima da 82ª Expo Cordeiro.

Em uma disputa acirrada entre 13 candidatas, Vitória garantiu o título máximo da noite e agora terá a missão de representar o município na escolha da Rainha da Exposição, um dos momentos mais aguardados da maior feira agropecuária do estado do Rio de Janeiro.

A competição também premiou Clara Garcia, que ficou em segundo lugar, seguida por Maria Eduarda França, em terceiro. Maria Eduarda Abreu conquistou a quarta colocação e Ana Clara Sant’anna completou o grupo das cinco finalistas.

Após a conquista, Vitória Vanelli usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido e destacou a emoção de representar a cidade.

“Meu coração é só gratidão. Agradeço à Prefeitura de Cordeiro por proporcionar momentos tão especiais e por manter viva uma tradição tão importante para a nossa cidade. É uma honra imensa representar Cordeiro como Garota Cordeiro 2026. Obrigada pelo carinho, pela organização do evento e pela oportunidade de viver um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Levarei esse título com muito amor, orgulho e responsabilidade”, declarou.

A secretária de Turismo, Viviane, também celebrou o sucesso do evento e destacou a importância do concurso para a valorização da cultura local e da tradição da Expo Cordeiro.

“Foi uma noite linda, marcada pela alegria, pela participação popular e pelo brilho das nossas candidatas. O concurso Garota Cordeiro é muito mais do que uma disputa de beleza, é um momento de valorização da autoestima, da cultura e das tradições da nossa cidade. Ver o Parque Raul Veiga lotado mostra a força da Expo Cordeiro e o quanto esse evento é querido pela população”, afirmou.

A 82ª Expo Cordeiro será realizada de 11 e 19 de julho de 2026, no Parque de Exposições Raul Veiga. A tradicional exposição agropecuária, recentemente reconhecida como manifestação da cultura naciona, é considerada a mais antiga do Brasil e reúne shows, concurso leiteiro, exposição de animais, rodeio, gastronomia, artesanato, atividades culturais e a escolha da Rainha da Exposição.

