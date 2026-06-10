Vitória Vanelli ao lado do Prefeito da cidade, Leonan MelhoranceIG Prefeitura de Cordeiro
Vitória Vanelli é eleita Garota Cordeiro 2026 em noite de emoção no Parque Raul Veiga
Jovem representará o município na disputa pelo título de Rainha da 82ª Expo Cordeiro
Expo Cordeiro é reconhecida como manifestação da cultura nacional
Mais antiga exposição agropecuária do país já é Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro desde 2021
Cordeiro conquista 1º lugar no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora com projeto que valoriza identidade e turismo
Projeto segue para a etapa nacional em 18 de maio, concorrendo com os melhores do Brasi
Cordeiro promove 8ª Festa do Produtor Rural com programação musical e Encontro de Cavaleiros
Evento será realizado no Parque de Exposições Raul Veiga e reúne shows, tradição e valorização do homem do campo
Projeto Integrar leva serviços gratuitos e oficinas à população de Cordeiro
Ação será realizada no dia 28 de março, no Parque de Exposições, com atendimentos e atividades de capacitação
Cordeiro conquista Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo no Compromisso Nacional com a Alfabetização
Reconhecimento do Ministério da Educação destaca avanços da rede municipal e reforça compromisso com a alfabetização na idade certa
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