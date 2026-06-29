Unidade tem capacidade para atender até 60 pacientes por diaElisa Motta - Ministério da Saúde
A ação é realizada em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e busca facilitar o acesso da população a atendimentos especializados, aproximando esse serviço dos moradores e contribuindo para a redução da demanda por consultas.
A orientação é que a população acompanhe as informações divulgadas pela Secretaria de Saúde sobre o funcionamento da unidade e os atendimentos disponibilizados durante a permanência da carreta em Cordeiro.
Serviço
Carreta "Agora Tem Especialistas"
Início dos atendimentos: terça-feira, 30 de junho
Local: Parque de Exposições Raul Veiga, próximo ao Corpo de Bombeiros.
Carreta de saúde faz atendimentos em Cordeiro a partir de 30 de junho
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