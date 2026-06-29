Unidade tem capacidade para atender até 60 pacientes por diaElisa Motta - Ministério da Saúde

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A partir desta terça-feira (30), a população de Cordeiro contará com os atendimentos da carreta "Agora Tem Especialistas", iniciativa que amplia o acesso a consultas especializadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade móvel ficará instalada no Parque de Exposições Raul Veiga, próximo ao Corpo de Bombeiros, por 30 dias.

A ação é realizada em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e busca facilitar o acesso da população a atendimentos especializados, aproximando esse serviço dos moradores e contribuindo para a redução da demanda por consultas.
A unidade de Cordeiro atenderá também as populações de Nova Friburgo, Sumidouro, São Sebastião do Alto, Carmo, Macuco, Cordeiro, Trajano, Madalena e Cachoeiras de Macacu, de segunda a quinta, das 7h às 17h e nas sextas, das 7h às 16h. A carreta pode realizar 60 procedimentos por dia.

A orientação é que a população acompanhe as informações divulgadas pela Secretaria de Saúde sobre o funcionamento da unidade e os atendimentos disponibilizados durante a permanência da carreta em Cordeiro.

Serviço

Carreta "Agora Tem Especialistas"

Início dos atendimentos: terça-feira, 30 de junho

Local: Parque de Exposições Raul Veiga, próximo ao Corpo de Bombeiros.
Atendimentos por dia: 60
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