Dupla Felipe e Rodrigo sobem no palco no dia 15 de julho, às 23h - @Cadu_Fernandes

Dupla Felipe e Rodrigo sobem no palco no dia 15 de julho, às 23h@Cadu_Fernandes

Publicado 07/07/2026 21:49

A Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Cordeiro chega à sua 82ª edição consolidada como um dos maiores e mais tradicionais eventos do interior do país. Realizada entre os dias 11 e 19 de julho, com entrada gratuita, a Expo Cordeiro reúne grandes atrações musicais, feiras de negócios, exposições de animais, gastronomia, cultura e entretenimento para públicos de todas as idades.

Neste ano, a exposição ganhou um importante reconhecimento nacional. Em maio, foi oficialmente declarada Manifestação da Cultura Nacional por meio da Lei nº 15.417, reforçando sua relevância histórica, econômica e cultural. Em 2021, durante as comemorações do centenário, o evento já havia sido reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Estadual nº 9.352.

A programação musical reúne alguns dos principais nomes da música brasileira no Palco Sesc, principal palco do evento, como a dupla Felipe e Rodrigo, o cantor Gabriel O Pensador e o grupo Sorriso Maroto. A música também se estende a outros espaços do parque. No palco da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, uma das mais tradicionais instituições culturais do município, acontecem os shows do Cacique de Ramos, no dia 12 de julho, e do Raiz do Sana, no dia 19, ambos às 18h.

Muito além dos shows

A Expo Cordeiro mantém sua essência como uma das maiores feiras agropecuárias do país. Os visitantes poderão acompanhar a exposição de animais de alta genética, o tradicional concurso leiteiro, leilões, pavilhões comercial e industrial, feira de artesanato, Expo Arte, Tenda Cultural, Tenda Literária, Espaço Agro Kids, praça de alimentação, camarote e diversas atrações voltadas ao setor produtivo.

Para o prefeito de Cordeiro, Leonan Melhorance, a exposição representa muito mais do que uma programação de entretenimento.

"A 82ª edição consolida a nossa vocação para o agronegócio e para o desenvolvimento regional. Estamos preparando uma estrutura impecável para receber expositores, produtores e, claro, as famílias que vêm prestigiar a nossa querida Cordeiro", diz.

Sustentabilidade como novidade

Pela primeira vez, a Expo Cordeiro adotará medidas de compensação do impacto ambiental do evento. Entre as ações previstas estão a aquisição de créditos de carbono e o plantio de mudas de espécies nativas, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Uma história iniciada em 1921

Criada em 1921 para incentivar a agricultura e a pecuária da Região Serrana do Rio de Janeiro, a Expo Cordeiro transformou-se ao longo das décadas em um dos principais eventos agropecuários do Brasil, movimentando a economia regional, fortalecendo o turismo e preservando as tradições culturais do município.

O evento conta com patrocínio da ENEL, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além de Águas do Rio e apoio da Secretaria de Estado de Turismo.

SERVIÇO

82ª Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Cordeiro

Data: 11 a 19 de julho de 2026

Local: Parque de Exposições Raul Veiga – Cordeiro (RJ)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre (menores de idade devem estar acompanhados pelos responsáveis, conforme determinação do Juizado da Infância e Juventude).

Programação – Palco Sesc

11/07 (sábado) – 0h – Yasmin Santos

12/07 (domingo) – 0h – Léo Foguete

13/07 (segunda-feira) – 23h – Humberto & Ronaldo

14/07 (terça-feira) – 20h – Ícaro & Gilmar + Panda

15/07 (quarta-feira) – 23h – Felipe & Rodrigo

16/07 (quinta-feira) – 23h – Alemão do Forró

17/07 (sexta-feira) – 0h – Sorriso Maroto

18/07 (sábado) – 23h – Gabriel O Pensador | 1h – Dubdogz

19/07 (domingo) – 23h – Clayton & Romário