A vacinação antirrábica é segura, gratuita e muito essencialDivulgação/Clarildo Menezes

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Jannaina Costa
A Prefeitura de Cordeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá entre os dias 3 e 7 de agosto a Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 na zona rural do município. A ação acontecerá das 9h às 17h e tem como objetivo imunizar cães e gatos, contribuindo para a prevenção da raiva e a proteção da saúde pública.
Durante a campanha, as equipes percorrerão dez localidades da zona rural: Pena, Bonanza, Corumbá, Bom Sucesso, Alto Dourado, Santa Clara, Parimá, Galho do Palmito, Fazenda Alegria e Chinelo Perdido.
A vacinação é gratuita e considerada a principal forma de prevenção da raiva, doença viral que pode ser transmitida aos seres humanos por meio da mordida, arranhão ou contato da saliva de animais infectados.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta os tutores a levarem seus animais aos pontos de vacinação nos dias e horários programados, garantindo a imunização e contribuindo para o controle da doença no município.
Serviço
Campanha de Vacinação Antirrábica – Zona Rural 2026
Data: 3 a 7 de agosto
Horário: das 9h às 17h
Público: cães e gatos
Locais atendidos: Pena, Bonanza, Corumbá, Bom Sucesso, Alto Dourado, Santa Clara, Parimá, Galho do Palmito, Fazenda Alegria e Chinelo Perdido.
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