A vacinação antirrábica é segura, gratuita e muito essencialDivulgação/Clarildo Menezes
Data: 3 a 7 de agosto
Horário: das 9h às 17h
Público: cães e gatos
Locais atendidos: Pena, Bonanza, Corumbá, Bom Sucesso, Alto Dourado, Santa Clara, Parimá, Galho do Palmito, Fazenda Alegria e Chinelo Perdido.
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