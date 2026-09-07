Encontro acontece na Câmara Municipal de Cordeirosenado.leg.br
O encontro está marcado para 12h30, na Câmara Municipal de Cordeiro, localizada na Rua Júlio Silveira do Amaral, nº 1162, no bairro Rodolfo Gonçalves.
Durante o fórum, será homologado o resultado final dos pedidos de inscrição das entidades da sociedade civil, dos trabalhadores e dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOEM) nº 132, de 23 de julho de 2026.
A iniciativa reúne representantes de diferentes segmentos da sociedade civil para a composição do CMAS, órgão responsável pelo acompanhamento e controle social da política de assistência social no município.
Evento: Fórum Municipal de Eleição de Representantes da Sociedade Civil no CMAS – Gestão 2026/2028
Data: 9 de setembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: A partir das 12h30
Local: Câmara Municipal de Cordeiro
Endereço: Rua Júlio Silveira do Amaral, nº 1162, Rodolfo Gonçalves, Cordeiro.
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