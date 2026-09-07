Encontro acontece na Câmara Municipal de Cordeiro - senado.leg.br

Encontro acontece na Câmara Municipal de Cordeirosenado.leg.br

Publicado 07/09/2026 18:10

A Prefeitura de Cordeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realiza nesta quarta-feira (9) o Fórum Municipal de Eleição de Representantes da Sociedade Civil, referente à gestão 2026/2028 do conselho.



O encontro está marcado para 12h30, na Câmara Municipal de Cordeiro, localizada na Rua Júlio Silveira do Amaral, nº 1162, no bairro Rodolfo Gonçalves.



Durante o fórum, será homologado o resultado final dos pedidos de inscrição das entidades da sociedade civil, dos trabalhadores e dos usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOEM) nº 132, de 23 de julho de 2026.



A iniciativa reúne representantes de diferentes segmentos da sociedade civil para a composição do CMAS, órgão responsável pelo acompanhamento e controle social da política de assistência social no município.

Serviço

Evento: Fórum Municipal de Eleição de Representantes da Sociedade Civil no CMAS – Gestão 2026/2028

Data: 9 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: A partir das 12h30

Local: Câmara Municipal de Cordeiro

Endereço: Rua Júlio Silveira do Amaral, nº 1162, Rodolfo Gonçalves, Cordeiro.