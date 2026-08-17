Cordeiro tem 16.967 eleitores aptos a votar. - Senado Federal SIte

Cordeiro tem 16.967 eleitores aptos a votar.Senado Federal SIte

Publicado 17/08/2026 11:09

Eleitores de Cordeiro terão atendimento da Justiça Eleitoral aos fins de semana durante o período que antecede as eleições de 2026. A 52ª Zona Eleitoral, com sede no município e responsável também pelo eleitorado de Macuco, está entre as unidades que terão plantão durante o mês de agosto.

O funcionamento especial começou no sábado (15) e ocorre das 14h às 19h, aos sábados, domingos e feriados. A programação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) está prevista até 9 de novembro.

A medida ocorre durante a preparação para as eleições gerais de 2026. O primeiro turno será em 4 de outubro, e um eventual segundo turno está marcado para 25 de outubro. Cordeiro tem 16.967 eleitores aptos a votar.

O prazo para novos títulos, transferência de domicílio eleitoral, alterações cadastrais e regularização de pendências terminou em 6 de maio.

Canal de atendimento

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo WhatsApp do TRE-RJ, que funciona 24 horas pelo número (21) 3436-9000. A partir de 5 de setembro, o Disque TRE-RJ também terá atendimento aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h.

A 52ª Zona Eleitoral atende Cordeiro e Macuco. Na Região Serrana, também estão incluídas na escala de agosto zonas responsáveis por municípios como Cantagalo, Bom Jardim, Duas Barras, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto, Nova Friburgo e Teresópolis.