Prefeito Leonan Melhorance destacou a importância da data para a reflexão sobre o papel de cada cidadão na construção de um país cada vez mais justo - Reproduçao IG Prefeitura de Cordeiro

Prefeito Leonan Melhorance destacou a importância da data para a reflexão sobre o papel de cada cidadão na construção de um país cada vez mais justoReproduçao IG Prefeitura de Cordeiro

Publicado 07/09/2026 18:15

Cordeiro celebrou, na manhã desta segunda-feira (7), o feriado de Independência do Brasil com a tradicional cerimônia de hasteamento dos pavilhões. O ato cívico foi realizado na Avenida Raul Veiga e reuniu o prefeito Leonan Melhorance, o vice-prefeito Elvis Mutti, vereadores, secretários municipais, representantes das forças de segurança e demais autoridades. Durante a solenidade, o prefeito Leonan destacou que a data também deve ser um momento de reflexão sobre a democracia e a responsabilidade dos cidadãos. Em sua fala, ressaltou a importância de escolhas conscientes e do respeito às diferenças, especialmente em um ano eleitoral. “Hoje é dia de celebrar o Brasil, mas também de lembrar que a democracia é feita por cada um de nós. Que neste ano de eleições possamos escolher com consciência, e com respeito às diferenças. E, acima de tudo, olhando com carinho para quem está ao lado de Cordeiro e tem ajudado nossa cidade a seguir em frente. Viva a democracia. Viva Cordeiro!” O vice-prefeito Elvis Mutti também ressaltou a união das autoridades e da comunidade em torno do civismo e do respeito aos símbolos nacionais.

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