Prefeito Leonan Melhorance destacou a importância da data para a reflexão sobre o papel de cada cidadão na construção de um país cada vez mais justoReproduçao IG Prefeitura de Cordeiro
Cordeiro celebra Independência com cerimônia de hasteamento dos pavilhões
Ato cívico foi realizado na Avenida Raul Veiga e reuniu o prefeito Leonan Melhorance, o vice-prefeito Elvis Mutti, vereadores, secretários municipais, representantes das forças de segurança e demais autoridades
Cordeiro vai eleger representantes no Conselho de Assistência Social
Fórum para eleição acontece nesta quarta-feira (9), na Câmara Municipal, e reunirá entidades, trabalhadores e usuários da assistência social
Justiça Eleitoral terá plantão aos fins de semana em Cordeiro
52ª Zona Eleitoral atende Cordeiro e Macuco e está na escala especial do TRE-RJ
Cordeiro conquista 2º melhor desempenho regional no Índice Firjan
Resultado coloca Cordeiro entre os municípios mais bem avaliados do Rio em emprego, educação e saúde
Vacinação antirrábica chega à zona rural de Cordeiro de 3 a 7 de agosto
Imunização gratuita atenderá dez localidades do município e busca proteger cães e gatos contra a raiva
8º Cordeiro Motofest se aproxima e expectativa de público já aquece o turismo na cidade
Faltando poucas semanas para o evento, procura por hospedagem já levou a ocupação dos hotéis e pousadas a 90%
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