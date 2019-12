Rio - Patrícia Poeta, de 43 anos, postou no Instagram uma foto em que aparece sensualizando de biquíni. "Domingo com muitos corações", escreveu na legenda da foto. A imagem rendeu vários elogios para a apresentadora do "É de Casa". "Deusa. Maravilhosa", disse um seguidor. "Linda como sempre", disse outra pessoa. "Musa na sua essência", disse um admirador.

Veja mais fotos abaixo: