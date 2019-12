Reação de Miss Nigéria após vitória da amiga jamaicana no Miss Mundo surpreende internautas

Rio - Nyekachi Douglas, que representou a Nigéria no Miss Mundo, teve uma reação inusitada ao descobrir o resultado do concurso, que aconteceu em Londres, na Inglaterra, neste sábado. Ela não ganhou a competição, mas vibrou até mais que a vencedora quando ficou sabendo do resultado.

In 2020 when your friend starts a new business, podcast, therapy, anything that enhances their life.

Be her Miss Nigeria.



Be her Miss Nigeria.



pic.twitter.com/h6hPEhV7oB — Marianne Sunshine (@MissMSunshine_) December 14, 2019

Nyekachi Douglas, que estava entre as cinco finalistas, abraçou a amiga jamaicana Toni-Ann Singh, vencedora do Miss Mundo, com muito carinho, vibrou muito e deixou os internautas emocionados com o apoio que deu à amiga.

"Absolutamente incrível. Em todos os meus anos assistindo, nunca vi uma outra rainha tão empolgada com a vitória de outra pessoa. Miss Nigéria, você é simplesmente a melhor", escreveu uma telespectadora. "Acho que a Miss Nigéria deste ano deve receber o prêmio de Melhor Apoiadora da Vencedora", brincou uma pessoa. "Eu preciso da Miss Nigéria na minha vida", disse outro rapaz.