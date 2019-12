Rio - Com uma sintonia impressionante, Simone e Simaria mostram facilidade em se reinventar. Na última sexta-feira, a dupla sertaneja lançou 'Tá Que Tá', a nova parceria com o funkeiro paulista MC Zaac. "É um funk muito legal, muito gostoso. É uma onda de música diferente do que a gente está acostumada a fazer", confessa Simaria, que aproveita para adiantar os próximos trabalhos. "Para o dia 27 de janeiro, estamos preparando o lançamento de 'Amoreco', para a galera que gosta do nosso estilo, do nosso som. A gente também vai lançar uma música massa, fruto da parceria com o Jerry Smith, para dançar muitíssimo e com a letra muito divertida. Ah, e também tem um convite do Padre Fábio de Melo para uma música linda, que vai tocar o coração de muita gente", completa Simaria, que ao lado da irmã, prepara o próximo DVD da dupla. Divisão de tarefas Aliás, a parceria entre as duas está cada vez mais afiada. Pela primeira vez nos 15 anos de carreira como dupla, a caçula Simone tem participado mais das decisões profissionais. "É gostoso. Eu sempre vi a Simaria tomar frente de tudo, não porque ela quis, mas porque a vida colocou isso para ela. Ela que teve que passar por todo o sofrimento sozinha, e isso foi muito difícil para ela. Eu era muito sossegada e confiava nela, mas vi que também posso fazer", explica. Ouvindo emocionada o discurso da irmã, Simaria confessa que até a tuberculose ganglionar, que a afastou dos palcos por meses, foi agravada pelo excesso de trabalho. "Com a doença, aprendi a me olhar primeiro. Por mais dura que eu fosse nas decisões, era eu quem tinha que dizer os 'nãos' da dupla nas negociações. Sofria muito e ia, mesmo que com dor de barriga, ter reunião com os caras", confessa a cantora, que decidiu, a partir daí, exigir uma maior participação da irmã. "Agora, a Simone está super se envolvendo nas coisas. Tive uma conversa boa com ela e é importante dizer isso porque as pessoas acham que irmão não briga, não tem desavenças. Nós temos, muitas. Expliquei que não tomei a frente das coisas porque eu queria. Tomei porque a vida me jogou. E por isso, ela está vindo mais. Quero tirar essa carga das minhas costas. Quero dividir isso com ela, e eu falo que ela tem talento para isso. Quero explorar isso nela para a gente poder dividir as decisões, até porque a gente se completa. É como tampa e panela", declara Simaria.



Dar 'não' aos Kids

A quinta temporada do 'The Voice Kids' estreia no dia 5 de janeiro, e as coleguinhas, invictas no quadro, continuam como técnicas do reality. "É uma coisa tão especial estar ali e ver o rostinho de uma criança brilhar porque elas estão em busca de um sonho. E fazer parte disso é muito prazeroso. É um presente vindo do céu mesmo", destaca Simone, que se identifica como a mais exigente da dupla.

"A Simaria é mais coração mole. Eu sou mais a cricri da dupla para escolher. Sempre digo para esperar até o final, às vezes porque desafinou. Mas não é por maldade, é porque passei por isso e, com o 'não', pude correr atrás do que sonhei para hoje estar onde estou. As pessoas diziam, quando era criança, que eu atrapalhava ela. E hoje, na dupla, na maioria das vezes, canto mais do que ela. É como essas crianças que levam o não. É claro que, por mim, eu não dava 'não'. Se pudesse, eu saía levando todo mundo, mas assim como é lindo ver uma criança sorrir, também é muito lindo ensiná-las a serem fortes e lidarem com os nãos da vida", confessa a caçula, enquanto Simaria brinca: "Vamos separar esse botão".

"Às vezes, tudo aquilo te faz voltar ao passado. A gente lembra de quando ainda éramos crianças cantando. Me sinto e me vejo nas crianças. Tem muita criança que retrata exatamente o que a gente viveu. Mas é um programa lindo e ensina muito. Acho que vai emocionar de novo muita gente", conta Simaria.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia