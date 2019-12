Rio - A polêmica do especial de Natal do Porta dos Fundos ganhou mais um episódio. Após críticas sobre a abordagem feita pelo canal de humor à imagem de Jesus Cristo, internautas recuperaram uma entrevista de Renato Aragão para o programa Na Moral, de 2013, no qual o humorista e Gregório Duvivier divergem sobre fazer ou não piada com religião. Nesta terça-feira, o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter.

Na discussão, parte dos internautas apoia a opinião defendida por Renato Aragão no programa apresentado por Pedro Bial. No entanto, outra parcela de usuários critica o ex-trapalhão, alegando que Renato fazia piadas de cunho racista e homofóbico na época de Os Trapalhões.

"A gente não precisa usar de religião pra fazer humor", Renato Aragão. Humor não precisa disso, criticar uma religião é agressão. pic.twitter.com/KhDWU4MOWa — Edinaldo Oliveira (@edinaldo_olive) December 17, 2019

Engraçado ver gente falando que Renato aragão é humorista de verdade, uma pessoa que só fazia piada com gordo, gays e negros, querendo dizer que fazia humor diferente ao do Duviver kkkk ai vem um @ dizer que em 1990 ninguém se incomodava, e como ia? Enviando cartas? É cada uma. — Gregolly Hans (@Greggui_) December 17, 2019

Renato Aragão, nosso querido Didi. Um senhor que realmente sabe como fazer humor. Não é atoa que tem um nome de peso hoje em dia. Ele inovou várias coisas no humor, mas ele pensou antes de criar. Diferente de alguns "humoristas" de hoje em dia, que se acham engraçados + — Dora (@doramenes) December 17, 2019

Renato Aragão cancelado. É muita hipocrisia hein, senhor? Os trapalhões zombarem de gays, gordos, negros e chamarem mulher de burra e gostosa, não agride ninguém, né? Vocês esquecem das coisas muito rápido... — olavo (@olavorpedrosa) December 17, 2019

Todo mundo repetindo o mesmo textinho contra o Renato Aragão, para condenar a fala dele contra a porta dos fundos. O tempo era outro, as situações tbm. Há muita falta de respeito contra os cristãos! Chega! — Girldojace (@Girldojace) December 17, 2019

No programa, exibido em 2013, Renato diz que "não precisa usar uma religião para fazer humor" e que o uso dela "agride as pessoas". No momento, Duvivier ressalta que é fã de Aragão, mas discorda do humorista. Aragão o interrompe, alegando que o tipo de humor que ele faz "não permite isso".