Rio - O Ano Novo já está batendo na porta e com ele vem as promessas e o planejamento de metas. Quem vai incluir na lista de objetivos a conquista de um novo amor deve investir na busca no mês de janeiro. Isso porque, segundo o aplicativo The Inner Circle, esse é o melhor mês para encontrar um “match” e finalmente mudar o status para relacionamento sério.



"No período que antecede o Natal começamos a ver as atividades diminuírem um pouco, enquanto as pessoas passam tempo com suas famílias e freiam a busca por um par ideal. No entanto, após as festividades os solteiros voltam a participar. No ano passado, em São Paulo, vimos um aumento de 39% na atividade dos usuários em relação ao Natal", explica David Vermeulen, fundador e CEO do The Inner Circle.



Para David, o que surpreendeu foram os números avaliados no início do ano. “Após o período de Ano Novo, no primeiro domingo de janeiro, a atividade aumentou 117% em comparação com o dia da ‘virada’. No geral, os dois primeiros domingos de janeiro são os mais ativos e os melhores para começar a procurar alguém para namorar”, finaliza Vermeulen.